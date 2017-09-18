Силы Северного флота запустили ракеты в Арктику

19 Сентября 2017 года, 11:33

РОССИЯ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ - Силы Северного флота, находящиеся в районе архипелага Новосибирских островов, провели учение по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб. В учении участвовали боевые корабли Северного флота, совершившие переход к архипелагу Новосибирских островов, и подразделения тактической группы СФ, базирующейся на острове Котельный.

В рамках учения расчеты берегового ракетного комплекса «Рубеж», развернутые на позициях на острове Котельный, выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами «Термит» по морской мишени в море Лаптевых, расположенной на удалении около 50 км и установленной в ледовом районе.

Стрельбы по морским и воздушным имитируемым целям также выполнил экипаж большого противолодочного корабля «Североморск». Его боевые расчеты отработали боевые упражнения зенитно-ракетным комплексом «Кинжал», а также артиллерийскими комплексами АК-100 и АК-630.

В рамках учения боевыми расчетами самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», развернутого на стартовой позиции на побережье острова Котельный, также были выполнены стрельбы по воздушным имитированным целям.

Командующий Северным флотом Николай Евменов также подчеркнул, что «деятельность сил флота реализуется в строгом соответствии с принципами и нормами международного права в российском секторе Арктики и не направлена против третьих стран, интересы которых распространяются на часть акватории Северного Ледовитого океана».