СМИ: Вертолёт выстрелил по людям на учениях «Запад-2017». Видео

19 Сентября 2017 года, 11:45

РОССИЯ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – СМИ сообщили о несчастном случае, который произошёл на учениях «Запад-2017», которые Россия проводит совместно с Белоруссией. На видео, которое публикует 66.ru видно, как два вертолёта Ка-53 выстрелили ракетами в людей, которые снимали происходящее.

«Там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», — сообщил изданию осведомленный источник.

Точная дата инцидента не известна. Учения «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября