Мурманск – популярное направление для туристов из Юго-Восточной Азии

19 Сентября 2017 года, 11:58

РОССИЯ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Сеть национальных офисов по туризму Visit Russia и федеральный проект EventsInRussia.com провели исследование, посвященное изучению портрета иностранного туриста в России, передает «Ассоциация туроператоров».

Большинство туристов из других стран привлекает природа России. На втором месте стоят известные достопримечательности. На третьей и четвертой строчке – народная культура (праздники, обряды, ремесла) и культура (кино, театр и музыка). Затем идут история, кухня и люди.

Наиболее популярными регионами у туристов являются Москва и Санкт-Петербург. Следом идут города Золотого кольца. Есть и отклонения от этого стандарта, продемонстрированное жителями отдельных стран. Например, жители Юго-Восточной Азии также стремятся посмотреть Иркутск с Байкалом и север России — Мурманск и Камчатку.

Среди других популярных направлений – круизы по Волге, Транссибирская магистраль и Сочи.