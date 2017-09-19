Объемы выдачи ипотеки в новом году могут побить исторический рекорд

19 Сентября 2017 года, 12:34

РОССИЯ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Жилищный рынок в 2018 году может поставить несколько рекордов. Как сообщил «Известиям» генеральный директор Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник, объем выдачи ипотеки превысит 2 трлн рублей.

«В следующем году, по нашим оценкам, ипотеки будет выдано более чем на 2 трлн рублей, строительство жилья вырастет примерно на 10%, а 1,2–1,3 млн семей оформят ипотеку, — сообщил Александр Плутник. — Если в одной семье в среднем трое человек, то 3,9 млн человек решат жилищный вопрос — это очень впечатляюще».

Как свидетельствуют результаты последнего опроса НАФИ, намерение улучшить жилищные условия в ближайшие пять лет есть у 25% россиян — с 2015 года этот показатель вырос на два процентных пункта. Ипотека является для россиян одной из наиболее популярных возможностей приобрести жилье. По оценкам АИЖК, сейчас доля сделок с ипотекой на первичном рынке жилья составляет 40–50%, в среднесрочной перспективе она может достичь 60–70%.

АИЖК прогнозирует, что уже к концу 2017 года средняя ставка по ипотеке снизится до 9–9,5%. Все крупнейшие ипотечные банки будут стремиться к установлению однозначной ставки предложения.