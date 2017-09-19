Суммарная задолженность по зарплате в Мурманской области составила 90,6 млн рублей

19 Сентября 2017 года, 13:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 сентября суммарная задолженность по заработной плате в Мурманской области по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 90,6 млн рублей.

Она уменьшилась по сравнению с 1 августа на 19,2 млн рублей (на 17,5%) в основном за счёт её погашения в АО «10 судоремонтный завод». Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций.

На три организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 66,9% всей задолженности по заработной плате.

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1062 человека, из которых в организациях по добыче полезных ископаемых занято 591 человек, в строительстве – 349 человек.

Объём просроченной задолженности по заработной плате на 1 сентября в среднем на одного работника организаций, имевших просроченную задолженность, составил 85290 рублей.

Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 сентября приходилась на организации, расположенные в Ковдорском районе и ЗАТО Североморск.

В целом по стране задолженность по зарплате на 1 сентября снизилась на 101 млн рублей по сравнению с показателем на 1 августа и составила 3,354 млрд рублей. Причина большинства долгов – отсутствие у работодателей собственных средств (3,33 млрд рублей, или 99,3% общей суммы просроченной задолженности).

Фото: Twitter