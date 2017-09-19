Владимир Путин поручил срочно определиться с финансированием Мурманского транспортного узла

19 Сентября 2017 года, 13:10

РОССИЯ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Правительству надлежит в кратчайшие сроки разобраться с финансированием Мурманского транспортного узла. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.

«Принять исчерпывающие меры по реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» в установленные сроки, уточнив финансово-экономическую модель проекта, перечень включённых в него объектов, а также состав и обязательства участников проекта», - говорится в тексте поручения.

О выполнении поставленной задачи правительству Российской Федерации надлежит отчитаться до 1 ноября 2017 года, а далее делать такой доклад ежегодно.

Напомним, проект комплексного развития Мурманского транспортного узла столкнулся с финансовыми трудностями. Информация об этом была озвучена в апреле на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева в Мурманске. В частности на этапе создания железнодорожной инфраструктуры наблюдается дефицит в размере около 25 млрд рублей. Примерно такой же объём средств потребуется при создании портовой инфраструктуры. Тогда министр транспорта Максим Соколов заявил, что для завершения проекта в срок использовать механизмы государственно-частного партнерства.