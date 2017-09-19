Режим повышенной готовности объявлен в Кандалакшском районе

19 Сентября 2017 года, 13:23

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – На территории села Ковда объявлен режим повышенной готовности. Накануне расчётная величина сбросов воды в русло реки Ковда Каскадом Нивских ГЭС была увеличена до 600 кубометров в секунду.

На сегодняшний день администрацией Зеленоборского совместно с сотрудниками МЧС проведен подомовой обход населения. Людей информируют об угрозе подтопления автоподъезда к селу, утверждены графики перевозки населения и дежурства. Кроме того, организован бесперебойный подвоз продуктов питания и питьевой воды населению.

Также было принято решение подготовить обращение в Министерство транспорта Мурманской области о необходимости реконструкции мостового перехода в селе Ковда, в соответствии с современными требованиями, позволяющими проведение беспрепятственного сброса воды из водохранилища.

О частичном подтоплении дамбы и села стало известно 17 сентября. С 15 сентября Каскад Нивских ГЭС начал производить холостые сбросы воды.