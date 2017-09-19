Мурманчане сообщают об ухудшении качества сотовой связи

19 Сентября 2017 года, 13:36

МУРМАНСК/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске наблюдается существенное ухудшение качества сотовой связи. На это за последние несколько часов обратили внимание местные жители. Одной из возможных причин этого может быть работа спецслужб – сегодня до Мурманска «докатилась» волна эвакуации из-за сообщений о минировании государственных учреждений, торговых центров и отелей. Возможно, именно из-за проведения антитеррористических мероприятий в городе ухудшилось качество связи.

В тоже время в правоохранительных органах официально не комментируют всплеск активности анонимного или анонимных хулиганов, которые посеяли панику в городе, сорвав многим обед.