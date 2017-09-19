ФАС не даст операторам очередную отсрочку по отмене роуминга

19 Сентября 2017 года, 13:53

РОССИЯ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Федеральная антимонопольная служба не видит возможности продления для операторов «большой четверки» дедлайна по отмене роуминга в России, заявил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.

14 июля ФАС предупредила ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл» о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по России, а в августе продлила срок до 15 декабря.

«Мы концентрируемся все-таки на тех датах, которые были у нас в предупреждениях», — цитируют РИА Новости Голомолзина. Также он добавил, что некоторые вопросы требуют взаимодействия с Министерством связи и массовых коммуникаций.

«По национальному роумингу вопрос переместился в плоскость рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Уверен, что и здесь вопрос будет решен без вынесения процессуального решения. Я думаю, что операторы также понимают, что решение этого вопроса неизбежно, и мы его также решим. Мое предположение, что нарушение будет устранено в ходе слушания по делу без вынесения предписания», — заключил Голомолзин.