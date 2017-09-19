Сотрудники «Колэнерго» рассказали ученикам мурманской частной школы об электробезопасности

19 Сентября 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ - Сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») провели урок по профилактике электротравматизма, энергосбережению и экологии в частной школе г. Мурманска.

Учащимся 3-4 классов напомнили полезную информацию о том, как уберечь себя от электротравматизма. В частности, запрещено приближаться к электроустановкам и оборванным проводам; нельзя влезать на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода; нельзя запускать воздушных змеев вблизи линий электропередачи и набрасывать различные предметы на провода ЛЭП; запрещается проникать на территории охраняемых энергообъектов и трансформаторных подстанций.

В рамках стартовавшего 15 сентября в Мурманской области Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче и объявленного в 2017 году в России Года экологии, энергетики акцентировали внимание ребят на использовании доступных современных энергосберегающих технологий и необходимости бережного отношения к окружающему миру и природным ресурсам.

Для закрепления полученных знаний детям подарили полиграфическую продукцию с иллюстрациями по основным правилам электробезопасности. Для школьной библиотеки энергетики передали книгу сказок про безопасное электричество «Тайна синего пульта», изданную ПАО «МРСК Северо-Запада».

Отметим, на специализированном интернет-портале МРСК Северо-Запада «Подружись с электричеством» размещены простые инструкции, наглядные пособия, методические материалы, видеоролики и компьютерные игры по профилактике детского травматизма, которые родители и педагоги могут использовать для проведения бесед с детьми разного возраста.