В областном правительстве держат на контроле ситуацию с массовыми эвакуациями в Мурманске

19 Сентября 2017 года, 14:13

МУРМАНСК/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – В правительстве Мурманской области держат на контроле обстановку в областном центре. Сегодня на протяжении нескольких часов в различные государственные учреждения, торговые центры и гостиницы поступили анонимные звонки с сообщениями о минировании.

«Процесс докладывается губернатору, и она была в постоянном контакте с начальником УМВД по Мурманской области Игорем Баталовым. Также она находится в постоянном контакте со всеми силовиками», - сообщили «Би-порту» в областной администрации.

В настоящий момент проводятся переговоры с полицией и МЧС для определения дальнейших действий.

Ранее стало известно, что в торгово-развлекательном комплексе «Мурманск Молл» в результате обследования взрывного устройства обнаружено не было.