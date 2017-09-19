Научно-практические конференции, посвященные Арктике, пройдут в Санкт-Петербурге

19 Сентября 2017 года, 15:15

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – С 22 сентября по 1 декабря в Санкт-Петербурге состоится осенняя сессия научно-практических конференций, посвященных развитию и освоению Арктики.

В этом сезоне серия молодежных конференций пройдет в новом формате. Помимо традиционной секции докладов молодые специалисты смогут продемонстрировать свои аналитические и творческие навыки в формате «мозгового штурма». По результатам конференции лучшие участники пройдут стажировки в компании «Фертоинг».

Осеннюю сессию мероприятий Арктического молодежного центра компетенций откроет тема развития экологически безопасных технологий для проведения дноуглубительных работ в Арктической зоне России.

Специалисты лидирующих компаний арктической отрасли расскажут об опыте в сопровождении дноуглубительных работ, строительстве причальных сооружений и оснащении навигационным оборудованием морского порта Сабетта – одного из крупнейших в стране проектов по созданию инфраструктуры водного транспорта.

Для всех участников состоится мозговой штурм «Особенности проведения дноуглубительных работ в Арктической зоне на примере проектов, реализуемых в Обской губе».

Регистрация на первую конференцию доступна здесь.