Жители Афганистана хотели незаконно попасть в Норвегию через Кольский полуостров

19 Сентября 2017 года, 15:23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 3 граждан Исламской Республики Афганистан. Граждане иностранного государства хотели незаконно попасть в Норвегию, сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Три молодых человека 17 сентября прибыли из Москвы на территорию Печенгского района. В полосе режимной и охраняемой местности они были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Карелия и УФСБ России по Мурманской области.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Фото: Twitter