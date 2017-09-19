Источник «телефонных атак» на Россию обнаружен в Брюсселе

19 Сентября 2017 года, 15:30

РОССИЯ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – За атаками телефонных террористов в России может стоять международная хакерская группировка, рассказали источники РБК. Звонки выполнялись из Брюсселя.

Силовики рассматривают версию о том, что хакеры создали программу, позволяющую формировать поток телефонных звонков на выбранные «кустовым способом» адреса, для звонков использовалась IP-телефония, рассказали источник в МВД и участник закрытого совещания.

По словам участника совещания, силовики установили, что сообщения о минировании школ в Москве в течение 15 минут сопровождались 18 звонками на пульт скорой помощи. Эти звонки идентифицировались как звонки из Брюсселя, добавил источник из МВД.

Сейчас создана межведомственная рабочая группа, которая разрабатывает программное обеспечение, способное противостоять хакерским атакам.

«Целью данных атак является последующее прямое обогащение хакерской группировки, представители которой будут требовать за прекращение атак крупные суммы денег», — рассказал собеседник, присутствовавший на совещании.

Сегодня Мурманск также подвергся атаке телефонных террористов: звонки поступили в областную администрацию, гостиницы «Моряк» и «Юность Заполярья», отель «Губернский», торговые центры «Мурманск Молл», «Форум», «Моисей» и «Арбат», а также кафе «Камелот». Несколько сообщений о минировании оказались ложными. В областном правительстве ситуацию держат на контроле.