Исландия хочет помогать России строить рыбопромысловый флот

19 Сентября 2017 года, 15:48

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Россия и Исландия обсудили вопросы сотрудничества в области рыбного хозяйства. В части во время встречи главы Росрыболовства Ильи Шестакова и министра рыбного и сельского хозяйства Исландии Катрин Торгедур Гуннарсдоттир обсуждалась возможность инвестирования в российский рыбопромышленный комплекс..

Исландская сторона, отметив активизацию судостроения на территории России, подняла вопрос поставок технологического оборудования, в котором заинтересованы российские верфи и рыбопромышленники. Российская сторона со своей стороны обратила внимание, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, оборудование можно ввозить в Россию без уплаты таможенных пошлин только в случае, если оно внесено в уставной капитал компании, учредителями которого являются иностранные инвесторы.

Стороны договорились, что Исландия конкретизирует предложения по созданию совместных предприятий, а также по другим формам взаимодействия. Руководитель Росрыболовства напомнил, что существует ряд успешных примеров российско-исландского сотрудничества в сфере переработки, особенно в Мурманской области.