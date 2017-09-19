За пост главы Североморска будут бороться два человека

19 Сентября 2017 года, 15:56

СЕВЕРОМОРСК/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Стало известно, кто будет бороться за должность главы ЗАТО Североморск. Сегодня состоялось заключительное заседание конкурсной комиссии, где были утверждены два из пяти кандидатов.

Решением комиссии кандидатами утверждены Владимир Васильевич Евменьков, возглавляющий управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Мурманской области, и Тимур Евгеньевич Лапин, являющийся председателям комитета по развитию информационных технологий Мурманской области.

26 сентября на заседании Совета депутатов из этих двух кандидатур будет избран в качестве главы.