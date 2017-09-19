Путин поручил разобраться с реконструкцией аэродрома в Мурманске

19 Сентября 2017 года, 16:10

МУРМАНСК/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – По итогам совещания в Калининграде, посвящённого развитию транспортной инфраструктуры Северо-Западного региона, глава государства дал ряд поручений, направленных на решение поднятых на встрече вопросов.

Одно из поручений касается финансирования строительства Мурманского транспортного узла: федеральному правительству надлежит отчитаться по этому вопросу до 1 ноября 2017 года, а далее делать такой доклад ежегодно. Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил о трудностях с финансированием проекта.

Кроме того, к 1 января 2018 года Правительству РФ необходимо представить предложения, направленные на обеспечение завершения реконструкции аэродромной инфраструктуры в трёх северных аэропортах – Мурманске, Архангельске и на Соловках.

Фото: М. Паламарчук