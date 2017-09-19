В Мурманской области хотят запретить подкармливать бездомных животных

19 Сентября 2017 года, 16:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Комитет по природопользованию и экологии рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на регулирование численности безнадзорных животных. В частности предлагается запретить юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям кормить и содержать безнадзорных животных на принадлежащих им территориях.

«Также устанавливается обязанность по регистрации безнадзорных собак и кошек, для лиц, принявших их на содержание, на время розыска собственника этих животных», - сообщили в Мурманской областной думе.

К компетенции исполнительного органа государственной власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере ветеринарии, предлагается отнести полномочия по установлению порядка проведения мониторинга численности безнадзорных животных специализированными организациями.

После принятия в первом чтении законопроект планируется направить для обсуждения в муниципальные образования области.