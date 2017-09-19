В трёх мурманских гостиницах взрывных устройств не обнаружено

19 Сентября 2017 года, 16:24

МУРМАНСК/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Взрывных устройств в гостиницах «Юность Заполярья», «Отель Губернский» и «Меридиан» не обнаружено. Таким образом, все учреждения и организации, которые стали «жертвами» ложных сообщений о минировании, вернулись к нормальному режиму работы.

Ситуация находится на контроле областного правительства.

Сегодня в торговые центры, кафе и гостиницы Мурманска, а также в администрацию Мурманской области поступили анонимные звонки о минировании. Посетители и сотрудники были незамедлительно эвакуированы.

С 11 сентября по российским городам идёт волна эвакуаций из общественных мест и государственных учреждений. Практически ежедневно в тот или иной город поступает звонок от неизвестного, который сообщает о минировании объектов. Сегодня, кроме Мурманска, такие сообщения приходят из Салехарда, Екатеринбурга и Москвы.