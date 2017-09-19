В Мурманске снова пройдет сбор макулатуры

19 Сентября 2017 года, 18:37

МУРМАНСК/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Организация «Природа и Молодежь» 21-22 сентября с 15:00 до 19:00 объявляет традиционную акцию по сбору макулатуры. Сбор пройдет в офисе ПиМ по адресу: пр. Кольский 110-а, офис 3-31.

ПиМ принимает только книги, газеты, журналы, листы A4, картонные коробки, рекламные листовки, упаковки из-под сухих продуктов или косметических средств. Макулатуру следует упаковывать в коробки или перевязывать веревкой или скотчем.

Организация не принимает горелую, мокрую бумагу и картон, бумагу, испачканную химическими веществами и маслами, коробки с жирными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, втулки от туалетной бумаги, чеки и салфетки.