ОСК и норвежская Bjordal создадут совместную компанию

19 Сентября 2017 года, 17:36

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Объединённая судостроительная корпорация и норвежская компания PE BJORDAL подписали соглашение о совместном производстве. В частности, на базе Кронштадтского морского завода будет создан завод по созданию технологического оборудования для рыбной промышленности. Об этом говорится в сообщении ОСК.

«Новая российско-норвежская компания планирует выпускать филейные фабрики для траулеров, оборудование для траулеров-свежьевиков, краболовов, морозильные фабрики, различные конвейеры, мойки сетей и другие виды оборудования, как для судовых, так и для береговых рыбоперерабатывающих предприятий. Предусмотрен также и сервисный центр», - сообщили в корпорации.

Начиная с октября 2017 года, компания Bjordal приступает к обучению персонала будущего предприятия. В задачу Кронштадтского морского завода входит подготовка необходимых производственных площадей и технологическое оснащение. Начало деятельности нового предприятия запланировано на первый квартал 2018 года.