Полиция Апатитов разыскивает без вести пропавшего местного жителя

19 Сентября 2017 года, 18:50

АПАТИТЫ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ - ОУР МО МВД России «Апатитский» разыскивает Хабеева Хайдяра Алимжановича, 13.11.1939 года рождения, проживающего в г. Апатиты, который вечером 16 сентября ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 77 лет, худощавого телосложения, рост 175 см, волосы седые короткие, седые усы, седая борода, на руке татуировка «Якорь».

Был одет: кожаная кепка черного цвета, кожаная куртка черного цвета, спортивные штаны темного цвета, тапки домашние коричневого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Хабеева Хайдяра Алимжановича, просьба сообщить по телефонам 8 (815-55) 4-52-00, 6-16-20 (дежурная часть МО МВД России «Апатитский»), 02, либо в отряд ППД «МурманСпас» по телефонам 8-811-311-70-20, 8-811-339-89-41.