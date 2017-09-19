В мурманской ДЮСШ №12 нет отопления

19 Сентября 2017 года, 19:15

МУРМАНСК/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – В детско-юношеской спортивной школе №12 олимпийского резерва по художественной гимнастике до сих пор нет отопления. Сегодня здесь обучается более 300 детей в возрасте от пяти лет.

«Данных о том, когда в школе станет тепло, у сотрудников нет. В то время как чиновники отчитываются о том, что все медицинские и образовательные учреждения к отоплению подключены, только за последние пять дней мы уже второй раз выявляем подтверждения обратному», - сказал представитель ОНФ Александр Зубко.

Общественники обратились к уполномоченному по правам ребенка в Мурманской области Борису Когану и в надзорные органы.

Ранее сообщалось, что в инфекционном стационаре Мурманской детской клинической больницы также нет отопления и горячей воды. На данный момент подача тепла возобновлена. Прокуратура Ленинского округа проводит проверку.