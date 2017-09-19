В России стали пить больше слабоалкогольных напитков

19 Сентября 2017 года, 19:33

РОССИЯ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – В России возросло потребление пива и вина. Это едва ли можно считать хорошим явлением, считает директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко.

«Меняется структура потребления, у нас стали пить больше пива и стали пить больше вин [...] Нельзя говорить о том, что если у нас пьют некрепкие спиртные напитки, то проблема с зависимостью у нас исчезнет», — сказала Клименко РИА Новости.

Она напомнила, что пивной алкоголизм лечится гораздо сложнее.

Она также отметила, что после запрета ночной продажи алкоголя было зафиксировано снижение ночной преступности.

«Но нельзя заниматься только ограничительными мерами, нужно обязательно вести большую информационно-пропагандистскую работу по формированию здорового образа жизни, что, собственно, у нас и делается последние годы», — добавила Клименко.

Фото: LinkedIn