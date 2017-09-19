Мурманск: прогноз отключений на 20 сентября

МУРМАНСК/ 19 сентября - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 сентября.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 18 СЕНТЯБРЯ ДО 16 ЧАСОВ 20 СЕНТЯБРЯ Молодежный проезд, 6, 10
С 9 ЧАСОВ 19 СЕНТЯБРЯ ДО 16 ЧАСОВ 21 СЕНТЯБРЯ Молодежный проезд, 3, 4, 5
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 15.00 ул. Карла Либкнехта, 15а
08.30 – 23.00 ул. Баумана, 39, 41, 43 к1, 43 к2, 45
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Радищева, 14
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.