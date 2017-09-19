В Мурманской области воздух прогреется до +10 градусов

20 Сентября 2017 года, 07:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра 20 сентября на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +5+10 градусов.

На большинстве рек отмечается спад дождевого паводка. Уровни воды на реках близки к прошлогодним, на реках востока, юго-востока области - выше на 30-90 см. Уровни воды превышают среднемноголетние уровни летне-осенней межени на 20-95 см, на реках Поной и Умба - на 1,2-2 метра.

Температура воды 19 сентября на реках и небольших озёрах равна 5,0-8 градусов, на горных реках 3,5-4,5 градусов, на крупных водоёмах - 8,0-11,0 градусов.