Командующий ВДВ России Сердюков пострадал в ДТП под Мурманском

20 Сентября 2017 года, 07:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ - Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков пострадал в ДТП, которое произошло в районе Ура-Губы 15 сентября. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как ранее сообщал «Би-порт», вечером 15 сентября на 1420 километре трассы Р-21 «Кола» произошло столкновение автомобилей: двух легковых и одного фургона, следовавшего в составе колонны военного ведомства.

Медики характеризуют состояние здоровья командующего ВДВ как удовлетворительное. Жизни Сердюкова ничего не угрожает, говорится в заявлении оборонного ведомства.

В результате ДТП один человек погиб, ещё трое пострадали.

Фото: РИА Новости