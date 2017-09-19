Центры социальной поддержки населения Мурманской области получили 40 млн рублей

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Почти 40 млн рублей направлено в центры социальной поддержки населения министерство социального развития Мурманской области. Эти средства направляются на социальное обеспечение и иные выплаты населению региона.
«Средства направлены, в том числе на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, труженикам тыла, пенсионерам, репрессированным лицам, выплату региональной социальной доплаты к пенсии, предоставление материнского капитала», - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.