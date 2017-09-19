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Главная » НОВОСТИ » Руководство Кольского научного центра готовит программу реструктуризации
 
 
 
 
20 Сентября 2017 года, 08:20

Руководство Кольского научного центра готовит программу реструктуризации


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Руководство Кольского научного центра рассчитывает на поддержку региональных властей в вопросах развития центра. Об этом сообщил профессор Российской академии наук, председатель КНЦ РАН Сергей Кривовичев на встрече с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Мы хотим в нашей программе развития, которую мы собираемся представить в Российскую академию наук в федеральное агентство по научным организациям - представить целый комплекс мер по реструктуризации, реорганизации, обновления материально-технической базы, и надеемся в этом отношении на поддержку с вашей стороны», - сказал он.

Кривовичев был избран председателем КНЦ РАН в июле этого года. Он является первым с 1917 года руководителем научного центра РАН, имеющим духовный сан.

Сегодня КНЦ переживает состояние реорганизации. Как ранее сообщал «Би-порт», к центру предполагается присоединение шести Федеральных государственных бюджетных учреждений науки: Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева КНЦ РАН, Геологического института КНЦ РАН, Горного института КНЦ РАН, Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, Института экономических проблем им. Г. П. Лузина КНЦ РАН, Института информатики и математического моделирования технологических процессов КНЦ РАН.

После завершения мероприятий по реорганизации ФГБУН КНЦ РАН будет полностью именоваться как Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук».

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