Как правильно писать по-саамски разбирались в Мурманской области

20 Сентября 2017 года, 08:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области обсудили вопросы нормативного регулирования графической основы алфавита саамского языка. Заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера и Саамского собрания Самь Соббар состоялось на минувших выходных.

Председателя Саамского собрания Самь Соббар Елена Яковлева проинформировала участников заседания о сложившейся ситуации с одновременным существованием четырех вариантов алфавита саамского языка. Все варианты алфавитов разработаны авторской группой в составе А.А. Антонова, Б.А. Глухов, Р.Д. Куруч и отличаются несколькими графическими знаками.

В соответствии с действующим законодательством графические основы языков, отличных от государственного и языков республик языки могут устанавливаться законом. Поскольку федеральный закон о саамском алфавите отсутствует, легитимными не могут быть признаны алфавиты, имеющие в своем составе латинские графические символы.

«Анализ существующих саамских алфавитов показывает, что алфавит 1979 года (модифицированный вариант 1990 года) является самым жизнеспособным и практичным вариантом письменности для освоения саамского языка», - отметила в своем докладе доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета Виктория Бакула.

В свою очередь, по словам создателя и хранителя Музея саамской литературы и письменности имени О. Вороновой Надежда Большакова большинство саамских авторов, поэтов и писателей не пользуются алфавитами с графическими символами «h», «j», «’», а предпочитают модифицированный алфавит 1990 года на графической основе 1979 года.

Как отметила Елена Яковлева, в соответствии с законодательством Российской Федерации, у государственных органов Мурманской области отсутствуют полномочия для принятия правового акта, утверждающего алфавит саамского языка. По итогам заседания принято решение обратиться в соответствующие федеральные органы власти с инициативой наделения Мурманской области упомянутыми полномочиями.