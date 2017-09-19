Более 20 человек тушили гаражи и машины в Ленинском округе Мурманска

20 Сентября 2017 года, 08:35

МУРМНАСК/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Минувшей ночью в Мурманске произошла серия возгораний гаражей и автомобилей. Что примечательно, все они произошли в Ленинском округе недалеко друг от друга.

Так, в 2:06 в МЧС поступила информация о возгорании автомобиля в АГК №109 на улице Лобова. В результате пожара у автомобиля обгорело переднее сиденье, салон закопчён по всей площади. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Через 6 минут поступило сообщение о возгорании в гараже на улице Дежнева, 10.

«В результате пожара сгорел мусор в гараже, строительный мусор рядом с гаражом на, частично обгорел рядом стоящий строящийся деревянный дом», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Данные от свидетелей касательно этого пожара несколько расходятся с тем, о чём говорят спасателей. Так один из местных жителей рассказал, что строительный мусор загорелся от рядом стоящего автомобиля. При этом, по его словам, кроме гаража и мусора, горели два автомобиля.

На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения: 21 человек личного состава и 5 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.