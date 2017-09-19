80 лет назад Мончегорск получил статус города

20 Сентября 2017 года, 09:10

МОНЧЕГОРСК/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – 80 лет назад, 20 сентября 1937 года, рабочий поселок Мончегорск был преобразован в город Мончегорск.

Раньше на месте Мончегорска был небольшой населенный пункт Монча-Губа. После Первой Мировой войны в окрестностях были найдены месторождения меди и никеля, сюда стали съезжаться геологи и рабочие. Так, 25 ноября 1935 поселение стало рабочим посёлком Мончегорском.

Для быстро растущего населения Мончегорска стали строить новые дома, поселок становился все больше. 20 сентября 1937 года он получил официальное название город Мончегорск и стал крупным центром медно-никелевой промышленности.