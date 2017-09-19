Морковку с наркотиками пытались передать в мурмашинскую колонию

20 Сентября 2017 года, 09:25

МУРМАШИ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – В исправительной колонии особого режима №16 пресекли очередную попытку передать заключённым запрещённые вещества. Как сообщили «Би-порту» в УФСИН по Мурманской области, посылку с секретом пытался передать житель Оленегорска для двух заключённых.

«Была обнаружена и изъята морковь в количестве 15 штук с вырезанной полостью. Внутри овощей находились свертки, обмотанные полиэтиленовой пленкой, с веществом неизвестного происхождения», - сообщили в ведомстве.

Изъятая находка была передана сотрудникам полиции. Гражданин, пытавшийся передать наркотик, задержан. Экспертиза установила, что в изъятых свёртках действительно находились наркотические средства: около 5 граммов метамфетамина, 50 грамм гашиша и 2 грамма метилендиоксиметамфетамина (экстази).

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия.