Прокуратура требует отремонтировать мост в Шонгуе

20 Сентября 2017 года, 10:00

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кольского района подала в суд исковое заявление, которым требует обязать администрацию Кильдинстроя отремонтировать существующий мост на левобережную часть Шонгуя или построить новый. Ранее была проведена прокурорская проверка по факту обрушения и закрытия моста, а также отсутствия возможности безопасного проезда транспорта к войсковой части и частным домам.

Мост, построенный ещё в начале 50-х годов прошлого века, давно является аварийным – из-за значительных повреждений опорных и несущих конструкций. В частности, в ходе проверки было установлено значительное загнивание и повреждение проезжей части тротуара, значительная деформация венцов ряжа и, как следствие, потеря несущей стойкости, вываливание опорного слоя камня. С 7 июля движение транспорта и проход пешеходов по мосту был запрещён.

Мост является единственной возможностью доступа и проезда граждан на левобережную часть Шонгуя. Администрация в свою очередь необходимых мер в связи со сложившейся ситуацией до сих пор не предприняла. Поэтому прокуратура была вынуждена обратиться в суд.

Рассмотрение искового заявления находится на контроле в прокуратуре.

Фото: Олеся Раева