Около 100 тысяч граждан были эвакуированы из-за анонимных звонков о «минировании»

20 Сентября 2017 года, 10:16

РОССИЯ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ - Около 100 тысяч человек были эвакуированы во вторник в 14 городах РФ, в том числе в Мурманске, из-за анонимных звонков с угрозами «минирования». Эвакуации и проверки проводились на 152 объектах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Волна анонимных звонков затронула 19 сентября Мурманск, Салехард, Екатеринбург, Вологду, Москву и другие. Точное количество людей, охваченных эвакуацией в Мурманске, не сообщается – в правоохранительных органах продолжают хранить молчание, отказываясь от комментариев.

Как ранее сообщал «Би-порт», около полудня 19 сентября звонки о «минировании» поступили в гостиницы, торговые центры, кафе и областную администрацию – всего 11 объектов.

За неделю в различных городах России после массовых анонимных звонков о «минировании» эвакуировали более 200 тысяч человек.