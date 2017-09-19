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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Бинбанк просит ЦБ о санации
 
 
 
 
20 Сентября 2017 года, 10:32

Бинбанк просит ЦБ о санации


РОССИЯ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ - Собственник Бинбанка обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора, сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

«Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время», - приводит слова представителя ЦБ РФ Интерфакс.

Ранее СМИ сообщали, что Центробанк готовится ввести временную администрацию в Бинбанке.

Бинбанк - московский коммерческий банк, по величине активов занимающий 12-е место в общероссийском рейтинге.

В 2016 году была завершена реорганизация БИНБАНКа и «БИНБАНК Мурманск» путём присоединения к МДМ Банку.

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