Бинбанк просит ЦБ о санации

РОССИЯ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ - Собственник Бинбанка обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора, сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.
«Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время», - приводит слова представителя ЦБ РФ Интерфакс.
Ранее СМИ сообщали, что Центробанк готовится ввести временную администрацию в Бинбанке.
Бинбанк - московский коммерческий банк, по величине активов занимающий 12-е место в общероссийском рейтинге.
В 2016 году была завершена реорганизация БИНБАНКа и «БИНБАНК Мурманск» путём присоединения к МДМ Банку.