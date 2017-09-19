В Ковде построят новый мост

20 Сентября 2017 года, 10:54

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – В 2018 году начнётся строительства моста в село Ковда. Об этом сообщил глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

«В селе в результате сброса воды на ГЭС снова смыло переправу. Люди опять остались отрезаны от большой земли, но уже в последний раз», - написал он в социальных сетях.

По его словам 22 сентября определится проектировщик, а сам проект нового моста будет готов до конца текущего года. На эти цели выделено 5 млн рублей.

«А пока региональными, районными и местными властями Зеленоборского организовано обеспечение жителей села продуктами, медикаментами, питьевой водой, обеспечено регулярное транспортное сообщение с побережьем. На месте круглосуточно дежурят силы МЧС», - добавил Михаил Павлов.

Напомним, на территории села Ковда введён режим повышенной готовности из-за смыва насыпной переправы, соединяющей село с «большой землёй». С 15 сентября Каскад Нивских ГЭС начал производить холостые сбросы воды в объёме 384 кубометров в секунду.