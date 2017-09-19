Разработка ЦКП «Заработная плата экипажей судов» получила государственный сертификат

20 Сентября 2017 года, 11:15

Свидетельство о государственной регистрации получило специализированное отраслевое решение «Заработная плата экипажей судов» – актуальный программный продукт для рыбопромысловых и судоходных компаний, созданный специалистами Центра консалтинговых проектов (входит в группу «IT Полюс»).

Оригинальный продукт реализован на базе конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом» и полностью учитывает специфические особенности кадрового учета и расчета заработной платы на предприятиях морского и речного транспорта, гражданских флотах, рыболовецких компаниях.

В числе его возможностей расчеты по паям, в иностранной валюте, сделки по рыбопродукции, формирование судовых ролей, гибкий учет состава экипажа в рейсе и другие важные функции.

Свидетельство о государственной регистрации получено правообладателем – ООО «Центр консалтинговых проектов» – 28 августа 2017 года.

Кроме того, в линейке современных решений для рыбопромысловых компаний мы предлагаем продукт «1С:Бухгалтерия морского транспорта». Конфигурация позволяет комплексно автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет предприятий, основным видом деятельности которых является добыча и переработка рыбы и морепродуктов, производство готовой продукции из них, а также для предприятий, имеющих в своем составе суда морского или речного флота - в частности, транспортные суда. Его уникальные возможности – удобная выплата суточных, расчет стоимости судозахода, распределение затрат судов и другие.

Подробное описание, возможности и преимущества решений – на сайте.

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