Владелец Бинбанка: «Я не рассчитал бизнес-силы»

20 Сентября 2017 года, 11:42

РОССИЯ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ - Микаил Шишханов возглавит совет директоров Бинбанка. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе банка. Такое решение, по мнению владельца бизнеса, позволит совместно с Банком России провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка. Ранее сообщалось, что в Центробанке рассматривают возможность введения временной администрации в Бинбанке.

«Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика. Ранее я не рассчитал бизнес-силы, проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке», - прокомментировал Микаил Шишханов.

Бинбанк - московский коммерческий банк, по величине активов занимающий 12-е место в общероссийском рейтинге. В 2016 году была завершена реорганизация БИНБАНКа и «БИНБАНК Мурманск» путём присоединения к МДМ Банку.

Фото: Саша Уткин / РБК