В Мурманском УФАС рассказали, как местные власти обходят Закон о приватизации

20 Сентября 2017 года, 12:40

МУРМАНСК/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Мурманское УФАС России контролирует деятельность органов власти и органов местного самоуправления на предмет соблюдения требования антимонопольного законодательства.

Государственное или муниципальное имущество должно продаваться в соответствии с нормами Закона о приватизации, то есть на аукционе, конкурсе или путем публичного предложения. Однако органы местного самоуправления пытаются обойти закон с помощью муниципальных унитарных предприятий – МУПов.

«МУП обращается в администрацию о даче согласия на закрепление за ним определенных муниципальных помещений. Постановлением администрации помещения закрепляются для использования МУПом. Однако имущество не используется. Вскоре МУП снова обращается в администрацию за дачей согласия на продажу для финансового оздоровления предприятия. Администрация соглашается, делается оценка, и имущество продается, но без торгов», – объяснила начальник отдела контроля органов власти Мурманского УФАС Марина Полищук.

Каждое из этих действий законно и допустимо, отмечает Полищук, однако продажа имущества без открытого конкурса является нарушением ст. 15 Закона о защите конкуренции. Выявить потенциальных покупателей можно путем публичных процедур, а их нет, следовательно, муниципальные органы ограничивают конкуренцию. К ответственности привлекается администрация, так как она остается собственником имущества.

С 2016 года вступили в силу новые нормы закона. Теперь УФАС, даже не возбуждая дела, может выдавать предупреждение об устранении последствий нарушения – то есть, о возврате имущества обратно в казну муниципалитета. Такие предупреждения уже были выданы в ЗАТО Александровск.

Контрольно-счетная палата ЗАТО Александровска проводила проверку деятельности МУПов за 2015-2016 году и выявила много фактов вывода имущества через МУПы. Таких помещений порядка 60. На данный момент предупреждения выданы в адрес УМПП «Жилкомхоз» ЗАТО Александровск. За ним в 2015 году администрация закрепила часть административного здания, часть производственного здания и гараж.

«Жилкомхоз» эти помещения не использовал, у них даже не было денег на их содержание. Затем УМПП попросил согласие на их продажу в целях финансового оздоровления предприятия. Помещения были проданы по цене ниже их балансовой стоимости. У покупателя, ООО «Гранит-Авто», не было денег на покупку, договора купли-продажи оформлены с рассрочкой выплаты на пять лет. Как показали обстоятельства, выплаты малыми суммами неэффективны, о финансовом оздоровлении тут речи быть не может», – рассказала Полищук.

УФАС предупредило о принятии мер по устранению последствий такого нарушения путем принятия мер по возврату в муниципальную собственность недвижимого имущества. По остальным фактам проводится проверка: как отметила Марина Полищук, если помещения были арендованы, и у арендатора в соответствии с Законом о малом и среднем предпринимательстве наступило право выкупа, то такие продажи нарушением не являются.