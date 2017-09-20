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Главная » НОВОСТИ » Пункт финальной изоляции радиоактивных отходов может появиться в Мурманской области
 
 
 
 
20 Сентября 2017 года, 13:30

Пункт финальной изоляции радиоактивных отходов может появиться в Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Мурманскую область рассматривают как потенциальную площадку для размещения пункта финальной изоляции радиоактивных отходов. Среди претендентов ещё два региона: Ленинградская и Архангельская области. Впрочем, до принятия окончательного решения о размещении ещё далеко.

«С Архангельской областью была подписана декларация о намерениях по размещению объекта. И это решение было утверждено местным законодательным собранием. В Санкт-Петербурге процесс продолжается уже довольно долгое время. Также мы рассматривали две площадки на территории Мурманской области», - рассказал журналистам руководитель пресс-службы Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Никита Медянцев.

По его словам конкретного срока, к которому национальный оператор должен определиться с площадкой, нет. Есть общие сроки реализации единой государственной системы по обращению с радиоактивными отходами. В частности, к 2024 году количество образуемых радиоактивных отходов должно быть не больше, чем количество отходов, которые будут изолироваться.

Площадку выбирают по ряду принципов. В приоритете – подходящая геологическая среда. Во-вторых, пункт должен располагаться недалеко от места производства радиоактивных отходов. Это позволит избежать ненужных рисков, связанных с транспортировкой отходов. Дальше идут факторы экономического и общественного характера.

«Мы сейчас проводит анализ тех площадок, которые могли бы с предварительной точки зрения быть рассмотрены в качестве перспективных для размещения пунктов финальной изоляции радиоактивных отходов», - сказал Никита Медянцев.

По словам представителя НО РАО, концептуальным примером, от которого отталкивается предприятие, выступает опыт Франции с двумя пунктами захоронения низко- и среднеактивных отходов: Шампань и Шербур. Последний – уже выведенный из эксплуатации объект, который именно с этой точки зрения он и интересен.

«Это законченный кейс по финальной изоляции радиоактивных отходов. С этим пунктом Франция произвела уже все активные действия. Дальнейшие действия связаны лишь с мониторингом и оценкой безопасности тех отходов, которые там размещены», - добавил Медянцев.

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