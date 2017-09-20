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Главная » НОВОСТИ » 67% россиян смогли отдохнуть этим летом
 
 
 
 
20 Сентября 2017 года, 16:00

67% россиян смогли отдохнуть этим летом


РОССИЯ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, где россияне провели лето, сколько денег потратили на поездку, довольны ли своим отдыхом и пришлось ли корректировать планы на отпуск в течение сезона.

Две трети россиян (67%) смогли отдохнуть этим летом, эта доля выросла по сравнению с прошлым годом (в 2016 г - 55%). Не отдыхали, не брали отпуск 31% (среди тех, кто считает свое материальное положение плохим, и людей от 45 до 59 лет по 37%).

Доля тех, кто свободные летние дни проводит дома, растет уже два года подряд: с 13% в 2015 году до 33% в 2017. А «отпускников», которые выезжают на дачи, напротив, становится меньше – с 50% до 35% в 2015-2017 гг. Каждый шестой (17%) посетил один из уголков России.

Отдохнуть на берегах Черного моря, согласно данным опроса, смогли более 15%. На курортах Краснодарского края побывали 11%, в Крыму – 6%. За границу отправились 10%, в том числе в дальнее зарубежье – 7% и 3% - в страны бывшего СССР.

Траты на выездной отдых этим летом выросли по отношению к прошлому году, однако они оказались ниже предполагаемых. Так, бюджет на одного члена семьи составил 37363 рубля (против 36026 в 2016). В мае этого года в среднем россияне планировали потратить 39806 рублей.

Уровень удовлетворенности отдыхом выше среди тех, кто смог отправиться в путешествие, нежели среди тех, кто оставался дома или был на даче: 83% против 54%. Однако если в прошлом году последние были недовольны отсутствием возможности отправиться туда, куда мечтали, то в этом году среди главных причин неудовлетворенности отдыхом - нехватка денег (33%) и плохая погода (28%). Выезжавшие за пределы домашнего региона отмечают невозможность побывать там, где мечтали (29%) и непродолжительность поездки (26%).

Были вынуждены скорректировать свои планы на лето 19% респондентов, как правило, из-за нехватки денег (40%), личных обстоятельств (17%), проблем со здоровьем (13%), рабочей необходимости (12%). Нехватку времени назвал только 1% из тех, кто изменил планы. Около трети (32%) всех опрошенных провели отпуск именно так, как задумывали изначально.

Фото: Twitter

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