Областные депутаты соберутся на первое после летних каникул заседание

20 Сентября 2017 года, 14:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Первое после летних каникул заседание Мурманской областной думы состоится 28 сентября. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе думы. В повестке дня – около 30 вопросов.

Во втором чтении областные законодатели планируют рассмотреть проект закона «О развитии казачества в Мурманской области», изменения в ряд действующих региональных законов.

В первом чтении депутаты обсудят проект закона «Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области», а также законопроекты, вносящие изменения в законы «О физической культуре и спорте в Мурманской области», «О развитии сельского хозяйства Мурманской области», «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области», «О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской области, «О Дорожном фонде Мурманской области» и ряд других.