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Жизнь в Мурманске


Сари
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Григорий Шатило
Григорий Шатило:

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Областные депутаты соберутся на первое после летних каникул заседание
 
 
 
 
20 Сентября 2017 года, 14:30

Областные депутаты соберутся на первое после летних каникул заседание


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Первое после летних каникул заседание Мурманской областной думы состоится 28 сентября. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе думы. В повестке дня – около 30 вопросов.

Во втором чтении областные законодатели планируют рассмотреть проект закона «О развитии казачества в Мурманской области», изменения в ряд действующих региональных законов.

В первом чтении депутаты обсудят проект закона «Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области», а также законопроекты, вносящие изменения в законы «О физической культуре и спорте в Мурманской области», «О развитии сельского хозяйства Мурманской области», «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области», «О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской области, «О Дорожном фонде Мурманской области» и ряд других.

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