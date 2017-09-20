Ярмарка «Заполярная осень» пройдет в Мурманске

20 Сентября 2017 года, 14:44

МУРМАНСК/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – С 4 по 8 октября, в период празднования дня рождения Мурманска, состоится ярмарка «Заполярная осень».

Более 100 участников из 26 регионов России, а также Греции, Беларуси, Монголии представят жителям и гостям города свою продукцию.

Гастрономические ряды предложат покупателям фермерские мясные деликатесы, колбасы, сыры, масла, сухофрукты, сладости, чайные и медовые коллекции.

Порадует мурманчан широкий выбор свежезамороженной рыбы и рыбных консервов от мурманских производителей, а также морских деликатесов с Дальнего Востока.

Участники ярмарки помогут подобрать шубы, пальто, пуховики, жилеты, головные уборы, аксессуары, монгольские изделия из шерсти, модные футболки и домашний трикотаж.

Кроме того, посетителей порадует большой ассортимент товаров для красоты и здоровья, текстиля для дома, посуды, косметики, ювелирных украшений, бижутерии и много другого.

Ярмарка будет работать в павильоне «МурманЭКСПО», проспект Кольский, 51. Время работы: 4-7 октября с 11:00 до 19:30, 8 октября с 11:00 до 17:30. Подробности на сайте и в группе.