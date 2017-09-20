Карелия возродила рыбопромышленный бренд

РЕСПУБИЛКА КАРЕЛИЯ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – На Международном рыбопромышленном форуме, который прошёл в Санкт-Петербург 14-15 февраля, был представлен возрожденный промышленный бренд «КРФ» - «Карельский рыболовный флот».
Сегодня суда компаний «КРФ» добывают более 100 тысяч тонн рыбы в год. Основными промысловыми породами являются треска и пикша Баренцева и Норвежского морей, мойва, путассу, сельдь, скумбрия, добываемые в иностранных зонах Норвегии, Фарерских островов, Гренландии, зоне регулирования НЕАФК Атлантического океана. В основе инвестиционной политики группы компаний КРФ – модернизация флота предприятий с использованием новейших технологий промысла и переработки в море. В составе флота – три судна иностранной постройки, работающие на промысле донных пород, а также три траулера типа «Моонзунд», оснащенные самым производительным оборудованием.