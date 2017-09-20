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Жизнь в Мурманске


Сари
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Григорий Шатило
Григорий Шатило:

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Карелия возродила рыбопромышленный бренд
 
 
 
 
20 Сентября 2017 года, 18:41

Карелия возродила рыбопромышленный бренд


РЕСПУБИЛКА КАРЕЛИЯ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – На Международном рыбопромышленном форуме, который прошёл в Санкт-Петербург 14-15 февраля, был представлен возрожденный промышленный бренд «КРФ» - «Карельский рыболовный флот».

Сегодня суда компаний «КРФ» добывают более 100 тысяч тонн рыбы в год. Основными промысловыми породами являются треска и пикша Баренцева и Норвежского морей, мойва, путассу, сельдь, скумбрия, добываемые в иностранных зонах Норвегии, Фарерских островов, Гренландии, зоне регулирования НЕАФК Атлантического океана. В основе инвестиционной политики группы компаний КРФ – модернизация флота предприятий с использованием новейших технологий промысла и переработки в море. В составе флота – три судна иностранной постройки, работающие на промысле донных пород, а также три траулера типа «Моонзунд», оснащенные самым производительным оборудованием.

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