Количество зарубежных товаров в магазинах достигло исторического минимума

20 Сентября 2017 года, 15:15

РОССИЯ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Доля импортных потребительских товаров в товарных ресурсах розничной торговли по итогам II квартала этого года составила 33%, доля продовольственных товаров зарубежного производства — 21%. Такие показатели зафиксировал Росстат, пишут «Известия».

По данным ведомства, это рекордно низкая доля импорта с 2005 года. Тогда доля импортных товаров на прилавках составляла 45%, импортного продовольствия — 36%. Во II квартале прошлого года доля зарубежных товаров в торговле была на 3 п.п. выше, чем в этом году, и составляла 36%.

В прошлый раз рекордно низкую долю импортных товаров на российских прилавках Росстат фиксировал в I квартале этого года — тогда она составила 36%. В Министерстве промышленности и торговли отметили, что снижение доли товаров зарубежного производства происходит по нескольким причинам.

«Важным фактором является то, что международные корпорации инвестируют в производства на территории России. Таким образом, товары концернов переходят из разряда импортных в разряд произведенных в нашей стране. Это выгодно и экономике страны, и производителям», — заявили в ведомстве.

Главным фактором снижения доли импорта потребительских товаров в Минпромторге назвали импортозамещение в сфере продовольственных товаров, где доля импорта наименьшая. Это последствия экономических мер, принятых Россией в ответ на санкции западных стран. До этих событий, в 2014 году, доля импортных продтоваров составляла 34%».

В Министерстве сельского хозяйства отметили, что в последние годы заметно выросло российское производство ряда продуктов питания — это позволило производителям нарастить долю на рынке. Наиболее успешно идет замещение импортных овощей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев