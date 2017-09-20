Териберка вошла в топ-10 мест России, до которых не добраться самолетом

20 Сентября 2017 года, 17:00

РОССИЯ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Издание The Village при поддержке сервиса BeepCar подготовило подборку 10 мест в России, куда не добраться на самолете. Одним из таких уголков страны стала Териберка.

«Суровый поселок Териберка становится популярным направлением. В этом большая заслуга не только аскетичной и живописной северной природы, но и фестиваля «Новая жизнь», где можно и техно послушать, и хор в национальных костюмах, и дальневосточных крабов попробовать. В другое время тут можно с головой погрузиться в местную кухню (попробовать оленину, палтус, ягоды, грибы) на турбазах и в оленеводческих чумах. А с сентября по март в Мурманске видно полярное сияние», – говорится в подборке.

Кроме того, издание рекомендует посетить Валдайское озеро, Гороховец, замки и кирхи Калининградской области, Переславль-Залесский, Елец, «Галичью Гору», Вышний Волочёк, Элисту, поселок Калевала и Шлиссельбург.