«МегаФон» обеспечил связью оргкомитет «Вертикального километра»

20 Сентября 2017 года, 16:30

МУРМАНСК/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – На горнолыжном склоне NordStar 17 сентября состоялся экстремальный забег «Вертикальный километр». Контролировать прохождение участниками «горной» дистанции в ключевых точках организаторам помогла надежная связь от «МегаФона».

Около 150 спортсменов и любителей бега поддержали первый в Мурманске экстремальный забег в гору «Вертикальный километр». Акция стала призывом к занятиям физкультурой и фитнесом и способствовала приобщению мурманчан к здоровому образу жизни. Результаты забега определены в нескольких категориях: среди любителей, профессионалов и в командном зачете. Зрители приняли участие в мастер-классе и спортивно-развлекательной программе.

Обеспечивать контроль над прохождением дистанции судейской бригаде помогли устройства связи с SIM-картами «МегаФона». «Связь от «МегаФона» есть даже в самых отдаленных районах Мурманской области: в тундре, и в горах.

«Мы отмечаем отличное качество «голоса» и быстрый мобильный интернет. Возможности нашей сети позволяют обеспечить ее «и по вертикали, и по горизонтали»», — отмечает директор Мурманского отделения компании Владимир Чуйко.

В качестве телеком-партнера забега «МегаФон» не только обеспечил услугами связи организаторов, но и предоставил для одного из победителей специальный приз — 4G-планшет. А все участники забега получили в подарок браслеты, выпущенные в этом году к 15-летию Мурманского отделения «МегаФона».

Результаты соревнований опубликованы здесь.