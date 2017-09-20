Появилась новая схема воровства с банковских карт

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ЦКП приглашает бухгалтеров и руководителей предприятий принять участие в семинаре 1C ЦКП приглашает бухгалтеров и руководителей предприятий принять участие в семинаре 1C
Вклад 9% годовых? Это возможно! Вклад 9% годовых? Это возможно!
Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама» Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама»
Приглашаем в смарт- кафе «Вилка&Ложка» Приглашаем в смарт- кафе «Вилка&Ложка»
Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования
 
 

Видеоновости16+

Природа и культура Арктики. В Областном краеведческом музее открылась научно-практическая конференция
 
 
 
 

Курсы валют 20.09.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,3469
0,2949
1 USD
Доллар США
58,0993
0,4751
1 EUR
Евро
69,6785
0,9271
10 NOK
Норвежских крон
74,4367
0,8773
10 SEK
Шведских крон
73,1158
0,7827
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.1 м/с
давление 774.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

 
 
 
 

Выбор редакции

Бинбанк получил от Банка России средства для поддержания ликвидности
20 Сентября 2017, 16:17
Бинбанк получил от Банка России средства для поддержания ликвидности
67% россиян смогли отдохнуть этим летом
20 Сентября 2017, 16:00
67% россиян смогли отдохнуть этим летом
Пункт финальной изоляции радиоактивных отходов может появиться в Мурманской области
20 Сентября 2017, 13:30
Пункт финальной изоляции радиоактивных отходов может появиться в Мурманской области
В Мурманском УФАС рассказали, как местные власти обходят Закон о приватизации
20 Сентября 2017, 12:40
В Мурманском УФАС рассказали, как местные власти обходят Закон о приватизации
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманской области хотят запретить подкармливать бездомных животных
19 Сентября 2017, 16:50
Командующий ВДВ России Сердюков пострадал в ДТП под Мурманском
20 Сентября 2017, 07:35
В Финляндии готовятся осуществить исторический языковой эксперимент
19 Сентября 2017, 19:55
В Мурманске мужчина упал с пятого этажа и остался жив
20 Сентября 2017, 10:40
ОСК и норвежская Bjordal создадут совместную компанию
19 Сентября 2017, 17:36
Полиция Апатитов разыскивает без вести пропавшего местного жителя
19 Сентября 2017, 18:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Появилась новая схема воровства с банковских карт
 
 
 
 
20 Сентября 2017 года, 16:15

Появилась новая схема воровства с банковских карт


РОССИЯ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Мошенники разработали новую схему кражи денег с банковских карт. Мишенью злоумышленников становятся люди, продающие товары на различных интернет-ресурсах, сообщают «Известия».

В августе 2017 года специалисты по кибербезопасности уже прогнозировали, что хакеры начнут атаковать банковских клиентов через сервисы дистанционной оплаты — например, Avito.

«Под прицел злоумышленников сейчас попадают продавцы самых разных категорий товаров, — рассказал руководитель Zecurion Владимир Ульянов. — Злоумышленники достаточно ловко маскируют свои цели и подменяют понятия, например, код CVV они могут назвать нейтральным «номером счета».

По словам Ульянова, если жертва выдает преступникам CVV-код, указанный на обратной стороне карточки, они выясняют и другую информацию, необходимую для успешного вывода денег — например, одноразовые пароли, приходящие на телефон владельца карты.

Цель злоумышленников — выяснить реквизиты платежной карты, чтобы, отключив проверку CVV2/CVC2-кода по карте держателя, осуществить перевод денег жертвы на карту мошенника, в том числе через банкомат.

Метод мошенничества с использованием социальной инженерии основан на знании психологии и использовании человеческих слабостей. По оценкам компании «Информзащита», в 2016 году «киберворы на доверии» похитили с карт более 700 млн рублей. В этом году — на 35% больше, то есть 945 млн. По новой схеме, по предварительным оценкам, уже украдено 200 млн рублей.

«Чтобы защититься от мошенников, важно ни при каких обстоятельствах не передавать CVV2/CVC2-код карты третьим лицам, — отметила директор центра по противодействию мошенничеству компании «Информзащита» Лилия Шароватова. — Необходимо помнить главное правило — обратная сторона карты предназначена для владельца, и никогда не передавать свою карту даже официантам в ресторане».

Лилия Шароватова также советует использовать банковские опции и сервисы, которые позволят снизить риски компрометации: не держать все деньги на одном счете, использовать лимиты на снятие наличных и покупки.

Фото: LinkedIn

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Мурманчанка не повелась на уловки мошенников
2.
Жительница Полярных Зорь отдала мошеннику почти 100 тысяч рублей
3.
Житель города Апатиты перевел мошенникам 30 тысяч рублей
4.
Житель Кировска отдал почти 160 тысяч рублей за несуществующий токарный станок
5.
Кандалакшский предприниматель попался на получении незаконного налогового вычета
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта