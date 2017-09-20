Появилась новая схема воровства с банковских карт

20 Сентября 2017 года, 16:15

РОССИЯ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Мошенники разработали новую схему кражи денег с банковских карт. Мишенью злоумышленников становятся люди, продающие товары на различных интернет-ресурсах, сообщают «Известия».

В августе 2017 года специалисты по кибербезопасности уже прогнозировали, что хакеры начнут атаковать банковских клиентов через сервисы дистанционной оплаты — например, Avito.

«Под прицел злоумышленников сейчас попадают продавцы самых разных категорий товаров, — рассказал руководитель Zecurion Владимир Ульянов. — Злоумышленники достаточно ловко маскируют свои цели и подменяют понятия, например, код CVV они могут назвать нейтральным «номером счета».

По словам Ульянова, если жертва выдает преступникам CVV-код, указанный на обратной стороне карточки, они выясняют и другую информацию, необходимую для успешного вывода денег — например, одноразовые пароли, приходящие на телефон владельца карты.

Цель злоумышленников — выяснить реквизиты платежной карты, чтобы, отключив проверку CVV2/CVC2-кода по карте держателя, осуществить перевод денег жертвы на карту мошенника, в том числе через банкомат.

Метод мошенничества с использованием социальной инженерии основан на знании психологии и использовании человеческих слабостей. По оценкам компании «Информзащита», в 2016 году «киберворы на доверии» похитили с карт более 700 млн рублей. В этом году — на 35% больше, то есть 945 млн. По новой схеме, по предварительным оценкам, уже украдено 200 млн рублей.

«Чтобы защититься от мошенников, важно ни при каких обстоятельствах не передавать CVV2/CVC2-код карты третьим лицам, — отметила директор центра по противодействию мошенничеству компании «Информзащита» Лилия Шароватова. — Необходимо помнить главное правило — обратная сторона карты предназначена для владельца, и никогда не передавать свою карту даже официантам в ресторане».

Лилия Шароватова также советует использовать банковские опции и сервисы, которые позволят снизить риски компрометации: не держать все деньги на одном счете, использовать лимиты на снятие наличных и покупки.

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