Инфляция в России с начала года составила 1,7%

20 Сентября 2017 года, 16:20

РОССИЯ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ - За период с 12 по 18 сентября 2017 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала сентября – 99,9%, с начала года – 101,7%.

За прошедшую неделю яйца куриные стали дороже на 0,8%, масло сливочное, молоко, сметана, рис и пшено – на 0,2-0,3%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 2,1%, крупу гречневую – на 1%, масло подсолнечное – на 0,3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,6%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, лук и морковь – 2,7-4,6%, яблоки – 1,9%. В то же время огурцы и помидоры стали дороже на 2,1% и 1,6% соответственно.